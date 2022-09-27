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Общероссийский народный фронт будет помогать ошибочно призванным на службу

Общество
27.09.2022 08:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshherossijskij-narodnyj-front-budet-pomogat-oshibochno-prizvannym-na-sluzhbu
Видео канала «Кубань 24»

Активисты движения разворачивают центры содействия. Обращения граждан, мобилизованных с нарушением условий, прописанных в указе президента, принимают в краснодарском отделении ОНФ на улице Октябрьской.

Написать можно также в региональные группы в социальных сетях. Не подлежат призыву граждане, ухаживающие за инвалидами 1 группы, имеющие на иждивении 4 детей до 16 лет, военные пенсионеры и снятые с воинского учета, сотрудники оборонных предприятий, работники официальных СМИ и другие категории.

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