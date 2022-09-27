Общероссийский народный фронт будет помогать ошибочно призванным на службу
Общество
27.09.2022 08:06
Активисты движения разворачивают центры содействия. Обращения граждан, мобилизованных с нарушением условий, прописанных в указе президента, принимают в краснодарском отделении ОНФ на улице Октябрьской.
Написать можно также в региональные группы в социальных сетях. Не подлежат призыву граждане, ухаживающие за инвалидами 1 группы, имеющие на иждивении 4 детей до 16 лет, военные пенсионеры и снятые с воинского учета, сотрудники оборонных предприятий, работники официальных СМИ и другие категории.
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