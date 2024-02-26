Общегородской субботник пройдет 20 апреля в Краснодаре

Санитарный двухмесячник начинается 4 марта. Мэр краевой столицы Евгений Наумов сообщил об этом 26 февраля.

По словам главы города, прошлогодний двухмесячник показал отличные результаты.

«Этой весной он стартует 4 марта — это уже следующий понедельник. Но неравнодушные краснодарцы уже приводят в порядок свои придомовые территории. Горжусь», ― написал Наумов в Telegram.

Мэр сообщил, что общегородской день санитарного порядка запланирован на 20 апреля.

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