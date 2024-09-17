Общегородская ярмарка вакансий пройдет 19 сентября в Краснодаре

Ярмарку проведут в рамках краевой акции «Планета ресурсов». Мероприятие состоится 19 сентября в Кадровых центрах «Работа России» на улице имени Петра Метальникова, 42 и Атарбекова, 1/1. Гостей ждут с 09:00 до 12:00.

Всем желающим проведут профориентационное тестирование, помогут спланировать карьеру, составить деловую самопрезентацию и резюме, а также предложат подготовиться к собеседованию и найти вакансию с учетом жизненной ситуации, отметил руководитель Краснодарского центра занятости населения Александр Костанов.

На мероприятии порядка 50 работодателей представят более 2 тыс. вакансий. Посетители смогут посетить сразу несколько собеседований и найти работу как в регионе, так и за его пределами.

Также всех желающих проконсультируют по вопросам повышения профкомпетенций, организации самозанятости и адаптации на рынке труда. Кроме того, посетители ярмарки получат возможность пройти переобучение по востребованным профессиям по нацпроекту «Демография» и узнать о господдержке, которую можно получить при трудоустройстве, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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