Более 1,5 тыс. вакансий для кубанцев с ОВЗ доступны на портале «Работа России»

В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Демография» людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе переехавшим из новых регионов России, помогают найти работу. Трудоустроиться можно через местные Центры занятости.

Задача этих Центров — удовлетворить спрос и предложение на рынке труда и учесть во время подбора вакансий особенности здоровья будущего работника и его потребности, объяснил начальник управления занятости населения краевого минтруда и соцразвития Николай Зародов.

«На сегодняшний день на портале «Работа России» доступно более 1,5 тыс. вакансий с квотой приема инвалидов», — уточнил он.

Согласно закону, предприятия, коллектив которых больше 35 человек, получают квоты — для представителей социально уязвимых групп в таких организациях отводится 3% рабочих мест.

Всего на Кубани для 5 тыс. работодателей установлено 15,3 тыс. квот, по которым трудоустроено уже свыше 13,8 тыс. человек. В их числе — трудоустроенные на Славянский консервный комбинат восемь сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Один из них переехал вместе с семьей на Кубань из Херсонской области в мае, и работу он искал меньше месяца, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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