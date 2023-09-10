Общая явка на выборах в Краснодарском крае 10 сентября к 12:00 составила 31,04%

Об этом сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.

Во второй день голосования на муниципальных 10 сентября по данным на 12:00 общая активность избирателей на Кубани составила 31,04%, сообщает Избирком Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 сентября в 8:00 на Кубани открылись 766 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00. Избиратели, которые по объективным причинам не смогут прийти на участки в последний день голосования вправе до 14:00 подать заявление для организации голосования на дому.