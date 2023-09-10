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Общая явка на выборах в Краснодарском крае 10 сентября к 12:00 составила 31,04%

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhaya-yavka-na-vyborah-v-krasnodarskom-krae-10-sentyabrya-k-12-00-sostavila-31-04
Общая явка на выборах в Краснодарском крае 10 сентября к 12:00 составила 31,04%
Фото t.me/izbirkomkuban

Об этом сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.

Во второй день голосования на муниципальных 10 сентября по данным на 12:00 общая активность избирателей на Кубани составила 31,04%, сообщает Избирком Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 сентября в 8:00 на Кубани открылись 766 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00. Избиратели, которые по объективным причинам не смогут прийти на участки в последний день голосования  вправе до 14:00 подать заявление для организации голосования на дому.

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