Общая площадь индустриальных парков на Кубани превышает 300 гектаров

О строительстве и развитии индустриальных парков в регионе рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью журналистам.

Глава региона напомнил об открытом промышленном парке «Достояние» в Кавказском районе. Площадь составляет 13,3 га, его создали по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Уже дали старт производству первого резидента. Компания «Кавказский бювет» выпускает бутилированную и минеральную воду, сокосодержащие напитки, лимонады. В том числе по таким позициям, которые ушли с российского рынка. «Достояние» — первый проект в ЮФО, который прошел отбор на федеральном уровне в рамках нацпроекта и получил господдержку. Благодаря средствам федерального и краевого бюджетов на площадке созданы все необходимые объекты промышленной инфраструктуры. Это позволит запускать новые производства в короткие сроки при минимуме затрат резидентов. Планируется, что будет создано не менее 600 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в создание «Достояния» превысит 6,3 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

В настоящее время на территории Краснодарского края действуют пять промпарков. Это «Краснодар» и «Компрессорный» в краевой столице, «Краун Парк» в Динском районе, «Кубань» в Усть-Лабинском и «Достояние» в Кавказском районах.

Общая площадь индустриальных парков превышает 300 га. На их территории уже разместили промышленные производства 26 резидентов и создали свыше 2 тыс. рабочих мест. Четыре промпарка находятся в реестре Минпромторга РФ. Это позволяет управляющим компаниям и резидентам воспользоваться мерами федеральной и краевой господдержки.

«В стадии строительства еще три промпарка. Это «ВБ Кубань» и «ТехПромпарк-Северный» в Краснодаре, «Регион 23» в Мостовском районе. В перспективе планируем создать индустриальные парки в Армавире, Новороссийске, Апшеронском, Белореченском, Динском и Крымском районах», — отметил губернатор.

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