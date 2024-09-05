Общаться без ругани призвали жителей Новороссийска в рамках конкурса «Антимат»

Конкурс, посвященный борьбе с нецензурной лексикой, организовали общественники города-героя.

Участникам нужно было придумать короткое четверостишие или двустишие для плаката, которое призывает общаться без ругани. Из 44 присланных работ жюри отобрало 10, подходящих по формату. Среди примеров народного творчества:

— Сократи до минимума мат, и ребенок, и народ, и депутат.

— Если ты услышал мат — знай, сказал его примат!

Голосование по выбору лучших работ проходит в одном из городских Telegram-каналов.

Также инициатор конкурса «Антимат», член Союза переводчиков России Ирина Воскресенская провела исследование, показавшее, что матерные выражения новороссийцы употребляют с самого раннего возраста.

По ее наблюдениям, на одной из пригородных спортплощадок дети младшего школьного возраста за 5 минут как минимум 24 раза употребили ненормативную лексику, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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