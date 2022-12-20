Обрыв контактной сети: трамваи встали в районе ТЭЦ в Краснодаре
Происшествия
20.12.2022 19:51
Движение трамваев в сторону Комсомольского микрорайона остановилось 20 декабря около 18:00.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они отметили, что больше часа трамваи стоят в обе стороны между остановками ТЭЦ и «Детский сад».
«Произошло повреждение контактной сети и поломка пантографа на пересечении улиц Первомайской и Трамвайной. Пока стоит движение трамваев № 4 и № 10», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП КТТУ.
Обновление:
В 20:20 в МУП КТТУ сообщили, что повреждение ликвидировали и трамваи пошли.
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