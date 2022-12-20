Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Обрыв контактной сети: трамваи встали в районе ТЭЦ в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obryv-kontaktnoj-seti-tramvai-vstali-v-rajone-tets-v-krasnodare
Обрыв контактной сети: трамваи встали в районе ТЭЦ в Краснодаре
Фото yandex.ru/maps

Движение трамваев в сторону Комсомольского микрорайона остановилось 20 декабря около 18:00.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они отметили, что больше часа трамваи стоят в обе стороны между остановками ТЭЦ и «Детский сад».

«Произошло повреждение контактной сети и поломка пантографа на пересечении улиц Первомайской и Трамвайной. Пока стоит движение трамваев № 4 и № 10», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП КТТУ.

Обновление:

В 20:20 в МУП КТТУ сообщили, что повреждение ликвидировали и трамваи пошли.

Читайте также: в Краснодаре начался первый этап модернизации трамвайной сети в Центральном округе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
  2. Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января
  3. Жители ЮМР пожаловались на стаю бродячих собак во дворах в Краснодаре
  4. Снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 127 см
  5. Прокуратура оспорит выход на свободу авиадиспетчера из Сочи, осужденного за госизмену
  6. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях