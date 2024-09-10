Образовательный интернат в Павловском районе получил звание «Школа счастья»

Учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья — Новолеушковская школа-интернат — по итогам V Международного конкурса имени Антона Макаренко получило звание «Школы счастья».

В интернате реализуется уникальный проект: дети получают как среднее, так и профессиональное образование — 10 самых востребованных на рынке труда профессий, которые подходят для людей с особенностями развития.

«Тепличное хозяйство на Кубани развивается активно, поэтому и в школе построили современную теплицу. Сейчас здесь идет сбор огурцов, которые растут на гидропонике. Все тонкости ухода за растениями дети узнают на практике», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Владимир Симакин — уже студент, но в Новолеушковской школе-интернате он новичок. По его словам, там он очень быстро освоился.

«Мне люди все понравились. Только сам хотел пойти познакомиться, они начали спрашивать, как меня зовут и предлагать дружить. Коллектив у меня хороший, куча друзей», — делится студент.

На другой производственной площадке дети осваивают профессию «Рабочий зеленого хозяйства». При поддержке министерства труда и социального развития края здесь оборудованы мастерские для профессионалов столярного дела и для вышивальщиц.

Педагоги учреждения обязательно отслеживают путь своих выпускников.

«Наши дети работают в парке «Краснодар» и в администрации Павловского района», — рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе Новолеушковской школы-интерната Наталья Буданова.

Сейчас в школе-интернате обучаются 211 детей, более 100 из них — инвалиды. Однако ограниченные возможности здоровья не мешают им выбирать свой путь в жизни, а педагоги корректируют каждый шаг, который дается таким детям сложнее.

«Наша самая главная задача — научить каждого ребенка жить без нас. С нами они умеют жить. Мы оберегаем их, любим, защищаем. А вот достичь того, чтобы без нас они жили успешно, — это задача, которую предстоит решать еще долгие годы», — отмечает директор Новолеушковской школы-интерната Татьяна Курасова.

Опыт кубанских педагогов перенимают по всей стране: в Вологде, Удмуртии, Якутии и Тамбовской области пользуются их образовательными коррекционными программами. Кроме того, интернат постоянно совершенствует свои программы обучения. Например, здесь уже готовы давать профессиональное образование дистанционно детям, которые физически не могут учиться в интернате.

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