Образовательный интенсив «Мыслить в масштабах космоса» прошел в Тихорецке

На встрече обсудили наследие конструкторской школы Дмитрия Козлова в отечественной космонавтике и современные знания о вселенной.

Как отметил ректор КубГУ Михаил Астапов, сейчас в вузе на физико-техническом факультете студенты разрабатывают стартапы и получают финансирование. Это стало возможным благодаря федеральным грантам и нацпроекту «Образование».

«Развитие сферы образования для президента — это стратегический приоритет. Потому что именно высококвалифицированный кадровый потенциал является ключевым в формировании экономики и нашего с вами в стране благосостояния в конечном итоге», — отметил Михаил Астапов.

Накануне 65-тилетия образования движения РСО в Тихорецке провели фестиваль студенческих трудовых отрядов «Мы вместе — будущее России!». Участники выступили с творческими номерами — танцами, песнями и театральными постановками. По словам ректора КубГУ, сейчас в команде РСО от Краснодарского края насчитывается 10 тыс. человек.

«Движение студенческих отрядов всегда подставляло плечо государству, справляясь с возложенными задачами. Вы надежда страны, об этом не раз на таких же встречах говорил и президент Владимир Путин. Силами наших кубанских студентов разработаны проекты, которые уже работают в авиации, в космической отрасли, в медицине», — перечислил ректор КубГУ.

Также Михаил Астапов встретился с жителями Тихорецка. На встрече обсудили достижения России и Краснодарского края в нескольких отраслях — образовании, здравоохранении, культуре и других. Как отметил Астапов, в Тихорецком районе за 10 лет дополнительно создали более 700 мест в детских садах — 415 в сельских поселениях и 288 в городском.

«Владимир Путин не раз заявлял на своих выступлениях, и я, как представитель сферы образования, безусловно, с ним согласен: «Успешное будущее человека зависит от качественного образования и разностороннего развития». Для страны формирующим стал национальный проект «Образование». Благодаря ему в Тихорецком районе открыли три современных центра, создано девять «Точек роста», — заключил Михаил Астапов.

Кроме того, по результатам ЕГЭ Тихорецкий район в течение пяти лет находится в пятерке лучших в крае.

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