Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений

Информация о возможном обращении президента к гражданам России распространилась в соцсетях. Однако в официальном расписании Владимира Путина на 18 января не значится никаких обращений.

В день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда президент возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области, к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Далее, согласно информации, размещенной на сайте Кремля, глава государства планирует посетить Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Там пройдет встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

Также 18 января запланирована рабочая поездка в Северо-Западный федеральный округ. Владимир Путин планирует осмотреть цеха входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и встретится с рабочими.

Кроме этого президент встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда возложил цветы у монумента на Невском пятачке.