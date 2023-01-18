Путин: мы должны последовательно защищать историческую правду

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент РФ Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

На встрече глава государства ответил на вопросы и напомнил о том, как важно сохранять историческую память. Он рассказал, что на государственном уровне делается все необходимое для этого.

«А между тем кто-то сознательно предает забвению все эти факты. Как вы слышали, может быть, совсем недавно в ООН предложили для голосования документ, осуждающий героизацию нацизма и 50 стран проголосовали против», — сказал президент.

Отказ осудить героизацию нацизма он назвал исторической амнезией и попыткой давления на Россию.

«Мы должны последовательно защищать историческую правду», — подчеркнул Путин.

Президент пообещал, что работа по сохранению исторической памяти будет вестись по всем направлениям. Он подчеркнул, что прежде всего нужно ориентироваться на молодых людей. Он предлагает использовать для этого наиболее доходчивые для молодежи средства, «для того, чтобы они лучше воспринимали», сообщает ТАСС.

Говоря о спецоперации на Украине, глава государства отметил, что Россия долго пыталась урегулировать ситуацию на Донбассе мирным путем.

«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами происходит, тем не менее мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидно, что это по определению было невозможно. Противник готовился к тому, чтобы перевести конфликт в острую фазу», — сказал Путин.

Он назвал решение о начале спецоперации трудным, вынужденным, но необходимым. Путин также подчеркнул, что Россия тщательно фиксирует все преступления в отношении мирного населения на Украине, которые творят нынешние руководители и ВСУ. По словам Путина, многие жители Украины понимают правду о происходящем. Также президент напомнил, что бандеровцы сотрудничали с немецкими оккупантами, а те, кто их возвеличивает, являются неонацистами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 января президент возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленинградской области, где сражался его отец.