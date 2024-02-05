Оборудовать все такси тревожной кнопкой предложили в Госдуме

Оснастить такси тревожной кнопкой для связи с полицией предложили в обязательном порядке.

С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, таксисты могут быть свидетелями или невольными соучастниками преступлений пассажиров во время работы. Так, жизни и здоровью водителя может угрожать агрессивный клиент.

«К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов», — отметил депутат.

Милонов подчеркнул, что с ростом популярности такси растут и криминальные риски для обеих сторон.

«Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — цитирует обращение депутата RT.

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