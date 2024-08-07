Оборудование закупили по нацпроекту в Крымскую ЦРБ

Универсальную систему ультразвуковой визуализации установили по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Оборудование предназначено для получения точных диагностических изображений при проведении различных процедур, объяснил главврач Крымской центральной районной больницы Артак Матевосян.

«На новом аппарате, который установили в отделении неврологии, уже проводят первые исследования», ― цитирует главного врача пресс-служба администрации Краснодарского края.

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