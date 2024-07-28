Капитальный ремонт поликлиники в станице Павловской завершат к осени

Работы в медицинском учреждении ведут в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В здании поликлиники в станице Павловской уже завершили реконструкцию помещений, уложили плитку, установили двери и выполнили часть работ на инженерных сетях. Теперь рабочим предстоит покрасить стены, установить сантехническое оборудование, а также привести в порядок потолки и сети отопления.

«Рассчитываем, что капремонт завершат уже в конце августа. Планируем открыть на базе поликлиники дневной стационар на 12 коек и новый отдел по льготному лекарственному обеспечению», — рассказал главврач Павловской центральной районной больницы Игорь Борисов.

Он уточнил, что в обновленной поликлинике потоки пациентов разделят с помощью специального проекта. Это позволит сократить время ожидания в очередях для местных жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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