Оборот внешней торговли России снизился на 16% за три квартала

С января по сентябрь оборот внешней торговли РФ составил 530,2 млрд долларов.

Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда совокупный объем импорта и экспорта составил 629,2 млрд долларов. Объем экспорта сократился с 448,9 млрд до 316,9 млрд долларов — на 29%. Импорт при этом увеличился со 180,3 млрд до 213,3 млрд долларов — на 18%.

Профицит торгового бизнеса по товарам снизился почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 268,7 млрд до 103,6 млрд долларов.

При этом экспорт в Азию вырос на 10% — с 205,4 млрд до 226,6 млрд долларов, в Африку — в 1,5 раза: с 10,1 млрд до 15,6 млрд долларов. Из азиатских стран в Россию импортировали на 40% или 139,7 млрд рублей больше, чем в прошлом году, из африканских стран — на 10% или 2,5 млрд долларов. Всего на торговлю с Азией сейчас приходится около 70% общего товарооборота России.

Больше всего за три квартала сократился экспорт в Европу — на 70%, с 216,7 млрд до 65,3 млрд долларов. Импорт из Европы составил 59,2 млрд долларов и снизился менее чем на 10%, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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