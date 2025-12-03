Оборот предприятий общепита на Кубани вырос на 14,2% в 2025 году

С января по октябрь 2025 года показатель достиг 147 млрд рублей, что на 18,3 млрд больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, в сопоставимых ценах рост составил 1,6%, продемонстрировав реальный объем увеличения услуг с учетом инфляции.

По прогнозам, сохранение текущих темпов позволит годовому обороту предприятий общепита Кубани превысить 170 млрд рублей по итогам всего 2025 года.

По словам руководителя департамента потребительской сферы Кубани Романа Куринного, рынок доставки способствует развитию отрасли. Спрос на готовую еду растет, а среднее время доставки сокращается. Также наблюдается разнообразие ассортимента и персонализация меню.

Куринный добавил, что заведения активно внедряют онлайн‑заказы через приложения, а доля безналичных платежей растет. По его словам, рынок доставки постепенно занимает свою нишу, выходя на этап стабилизации. При этом традиционные места общепита не теряют популярности — это самостоятельный формат, формирующий культуру гастрономического досуга, приводит слова Романа Куринного «РБК Краснодар».

