Оборот наличных денег в Краснодарском крае снизился на 10,8%

В период с января по сентябрь 2025 года он составил 4,1 трлн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России, текущий показатель на 500 млрд меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году наличный денежный оборот составлял 4,6 трлн рублей.

За первые девять месяцев этого года в кассы и банкоматы банков Краснодарского края поступило 2 трлн рублей, а также более 2 трлн было выдано. Это на 13% меньше, чем в 2024 году. Тогда в банки поступило 2,3 трлн рублей и столько же было выдано.

Согласно данным Южного ГУ Банка России, в этом году около 60% наличного денежного оборота сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах, сообщает «Ъ-Кубань».

