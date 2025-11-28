Купюру номиналом 10 тыс. рублей предложили ввести в России
Идею ввести купюру в 10 тыс. рублей и выбрать дизайн на «Госуслугах» предложил заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.
Он напомнил, что пятитысячная купюра появилась в России в 2006 году и с тех пор с учетом инфляции обесценилась в несколько раз.
«Сегодня 5 тысяч может не хватить, даже если вы закупаетесь продуктами на неделю», — отметил Даванков.
Он также подчеркнул, что чем меньше стоят бумажные деньги, тем больше их нужно. Производство, перевозка и пересчет создают дополнительные траты.
«Поэтому сегодня мы обратились в ЦБ и предложили ввести новую купюру номиналом в 10 тыс. рублей. И, конечно, дизайн новой купюры должны выбрать люди. Голосование за 500-рублевую банкноту показало, что вопрос волнует миллионы», — написал Даванков в Telegram.
Чтобы избежать накруток голосов, он предложил голосовать за дизайн банкноты на «Госуслугах» и призвал присылать идеи дизайна в комментариях.
