Обновленная версия вакцины «Спутник V» поступит в клиники в декабре

Обычный вариант «Спутник V», который почти два года защищал россиян от уханьского и дельта штаммов, не достаточно эффективен для борьбы с новыми варианты омикрона. Об этом сообщил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вирусная нейтрализация «Спутник V» к четвертому и пятому варианту омикрона снизилась почти в 20 раз. При этом российские ученые уже разработали улучшенную версию вакцины от коронавируса. В ближайшее время начнутся клинические испытания.

«Сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря», — рассказал Гинцбург.

Ученый подчеркнул, что обновленный вариант «Спутник V» сможет защитить людей от актуальные штаммов COVID-19, сообщает РИА «Новости».

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