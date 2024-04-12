Обновленный участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области откроют в июне

Ремонтные работы на участке федеральной автодороги М-4 «Дон» с 804 по 933 км ведут в круглосуточном режиме.

Проезжую часть расширяют до шести полос. Кроме того, на этом участке устанавливают специальное оборудование, сетчатые и барьерные ограждения, дорожные знаки и информационные щиты, а также монтируют электроосвещение. Для комфорта местных жителей вдоль дороги установят шумозащитные экраны.

В масштабных работ на трассе задействовали около 500 человек и 180 единиц техники. Открыть движение транспорта на всех обновленных 129 км дороги М-4 «Дон» планируют к середине июня, когда начинается пик сезонных отпусков.

«Это позволит еще до пика курортного сезона увеличить пропускную способность трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, сделав поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

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