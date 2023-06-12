Обновленный пляж «Жемчучина Сочи» открыли в Адлере

В церемонии открытия пляжа приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Руппель и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Жемчужина Сочи» стал первым пляжем в Краснодарском крае, оборудованным бассейном с подогреваемой водой. Для отдыхающих оборудовали фотозоны и детскую игровую площадку. Также предусмотрели инфраструктуру для маломобильных граждан. Протяженность пляжа — 250 метров.

«Важно, что пляж будет работать круглогодично, вне зависимости от температуры и погодных условий. В последние годы мы сделали «рывок» в развитии круглогодичного отдыха в Краснодарском крае», — сказал Руппель.

По его словам, почти половина туристического потока в регионе формируется вне летних месяцев.

На церемонии открытия синий флаг получили «Жемчужина Сочи» и еще девять пляжей: «Маяк», «Приморский», «Касабланка», «Заполярье», «Лазурь», «Остров», «Чайка», «Жемчужина» и «Южное взморье», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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