Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Обновленный пляж «Жемчучина Сочи» открыли в Адлере

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obnovlennyj-plyazh-zhemchuchina-sochi-otkryli-v-adlere?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Обновленный пляж «Жемчучина Сочи» открыли в Адлере
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В церемонии открытия пляжа приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Руппель и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Жемчужина Сочи» стал первым пляжем в Краснодарском крае, оборудованным бассейном с подогреваемой водой. Для отдыхающих оборудовали фотозоны и детскую игровую площадку. Также предусмотрели инфраструктуру для маломобильных граждан. Протяженность пляжа — 250 метров.

«Важно, что пляж будет работать круглогодично, вне зависимости от температуры и погодных условий. В последние годы мы сделали «рывок» в развитии круглогодичного отдыха в Краснодарском крае», — сказал Руппель.

По его словам, почти половина туристического потока в регионе формируется вне летних месяцев.

На церемонии открытия синий флаг получили «Жемчужина Сочи» и еще девять пляжей: «Маяк», «Приморский», «Касабланка», «Заполярье», «Лазурь», «Остров», «Чайка», «Жемчужина» и «Южное взморье», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Сочи и Анапа вошли в топ-3 дешевых направлений для пляжного отдыха в июне.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях