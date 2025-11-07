Обновленную детскую библиотеку имени Гайдара открыли в Туапсе

Новое пространство для юных читателей стало модельным, обеспеченным современным оборудованием и мультимедийными устройствами.

Библиотеку посещают почти 4 тыс. читателей. Ожидается, что после трансформации число посетителей значительно возрастет.

«Взрослые делают все, чтобы вы, дети, знали свою историю, историю своего Туапсинского округа, чтобы вы любили семью, чтобы слушали музыку. Для этого все условия созданы в этой библиотеке», — отметила министр культуры края Виктория Лапина.

Юные читатели уже посетили обновленную библиотеку и поделились своими впечатлениями.

«Сразу захотелось посмотреть все залы, понюхать запахи новых книг. Вообще, я очень ценю библиотеки. Для меня это как тихие оазисы, в которых можно почитать, углубиться в книгу, отдохнуть. Для меня книги как для кого-то валерьянка. Она успокаивает», — сказала юная читательница Кира Бутха.

Модернизация проведена в рамках национального проекта «Семья». Всего на Кубани функционирует 20 модельных библиотек. В планах на следующий год — открытие еще трех подобных учреждений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2026 году планируют обновить библиотеки в Анапе, Славянском и Брюховецком районах.

Подпишись, здесь всегда интересно.