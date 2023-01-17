Обновленная ярмарка на Ареде в Сочи откроется к ближайшим выходным

Капитальные реконструкции всех городских ярмарок ведут по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Первой обновили продуктовую ярмарку на Ареде в Центральном районе. В комплексе установили 16 новых арочных шатров, современное оборудование, обустроили напольное покрытие и обновили коммуникации.

При подготовке площадки построили подпорную стену длиной 45 м, уложили новый асфальт на площади 1 тыс. 200 кв. м. Число торговых мест увеличили со 130 до 150. Кроме того, в 2,5 раза расширили парковку. Теперь на ярмарке 50 мест для машин. Для посетителей в течение двух часов стоянка будет бесплатной.

Сейчас на ярмарку завозят оборудование, в том числе холодильное, и производят его монтаж. Планируется, что принять посетителей ярмарка на Ареде сможет уже к ближайшим выходным. Затем начнется реконструкция ярмарочных комплексов на Мацесте и в Дагомысе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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