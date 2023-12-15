Обновленная лаундж-зона с азиатскими декорациями открылась на пляже Анапы

Популярная локация снова начала принимать гостей с 15 декабря. Теперь она занимается большее пространство на пляже.

Вдоль прибрежной полосы установили беседки, лавочки и фотозоны, превратив берег в прогулочную зону. В лаундж-зоне появились декорации «Сказки песковика»: песко-трон из «Снежной королевы», песко-печка из «По щучьему велению» и фигуры, стилизованные под восточный календарь.

Песковиков на центральном пляже Анапы стало больше. К семье прибавился азиатский «родственник». Кроме того, в обновленной лаундж-зоне установили различные восточные декорации: беседки, мостики, арки, фонарики и елку с иероглифами.

До середины января на лаундж-зоне будут проводить новогодние активности для детей и взрослых. Турпроект «Зимуй в Анапе» продлится до весны, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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