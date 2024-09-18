Обмелевшее Краснодарское водохранилище стало местом привлечения туристов

В интернете завирусились видео, на которых показаны глубокие трещины на дне Краснодарского водохранилища. Люди обеспокоены, что некогда любимое место для отдыха превратится в пустыню. Чем грозит обмеление водохранилища и когда в него вернется вода, выясняла специальный корреспондент «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

«Обмелевшая часть водохранилища могла бы стать одной из новых локаций для космической саги — его дно сейчас больше похоже на поверхность луны. Здесь образовались сотни тысяч трещин шириной около 5 см, а в некоторых может даже полностью поместиться моя рука», — сообщает журналист.

Краснодарцы в соцсетях шутят: раньше боялись, что воды в местном море слишком много, теперь же наоборот — недостаточно.

Рыбак Александр Драчев каждый день приезжает сюда ловить рыбу. По его словам, подобную картину он уже видел.

«Водохранилище точно такое же было в прошлом году. И 10 лет назад вода падала так же сильно», — вспоминает рыбак, житель Краснодара Александр Драчев.

Краснодарское водохранилище — техническое сооружение, предназначенное для орошения полей и предотвращения паводков. И объем воды в нем зависит от времени года.

«Ежегодно уровень воды в водохранилище существенно меняется и зависит от стока впадающих в него рек — это Кубань, Белая, Пшиш и некоторые другие. В течение весны и лета водохранилище наполняется. С июля по август, то есть, когда много воды используется для орошения полей — срабатывается», — объясняет профессор кафедры геоинформатики КубГУ Анатолий Погорелов.

Сейчас объем воды в водохранилище достигает 179 млн куб. м. Полная емкость чаши — 2794 куб. м, при этом свободная емкость — 2615 млн куб. м. Но это не исторический минимум — в начале сентября он был еще ниже.

«Немного похожим на этот год был 2020-й — такая же летняя засуха. Но в этом году было жарче, было +50 °С. Плюс — большое испарение, нехватка воды в водохранилище. Ее с трудом хватило, чтобы рис сумел созреть», — уточняет главный агроном сельхозпредприятия Анатолий Костюк.

Трещины на дне водохранилища — результат засушливого лета.

«Наиболее засушливые условия складывались в северных, местами в центральных и даже в предгорных районах. За лето здесь выпало всего лишь от 22 до 45 процентов от нормы осадков. Такие условия вызвали развитие атмосферной и почвенной засухи», — говорит заместитель начальника краснодарского ЦГМС Инна Зубович.

Обмелевшее водохранилище стало местом привлечения отдыхающих: некоторые там фотографируются, а любители экстрима пытаются исследовать дно на авто.

По словам экспертов, повода для беспокойства нет: уровень воды в краснодарском водохранилище восполнится уже совсем скоро. Осталось лишь дождаться проливных дождей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарское водохранилище продолжает стремительно высыхать из-за сильной жары. Дождей в регионе за последние два месяца практически не было.