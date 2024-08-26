Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарское водохранилище продолжает стремительно высыхать из-за сильной жары

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskoe-vodohranilishhe-prodolzhaet-stremitelno-vysyhat-iz-za-silnoj-zhary
Краснодарское водохранилище продолжает стремительно высыхать из-за сильной жары
Фото t.me/ghestkrd/

Аномальная засуха на Кубани установилась с начала июля. Дождей в региона за последние два месяца практически не было.

Погодные условия заметно повлияли на уровень воды в Краснодарском водохранилище. Оно сильно обмелело и к утру 26 августа заполнено лишь на 5,7%.

По данным Кубанского БВУ, объем воды в Краснодарском водохранилище сейчас составляет всего 161 млн кубометров. При этом, полная емкость чаши водохранилища 2794 млн кубометров, а свободная емкость — 2633 млн кубометров.

Приток воды в Краснодарское водохранилище — 71 м3/сек, сброс — 79 м3/сек. Уровень воды 25,75 метров при нормальном подпорном уровне в 32,75 метров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы рассказали в социальных сетях, что сейчас на обмелевшем дне Краснодарского водохранилища можно увидеть снаряды времен Великой Отечественной войны и старинные артефакты.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях