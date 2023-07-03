Обманувшего заказчиков на 5 млн рублей лжестроителя будут судить в Краснодаре

В Тбилисском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Тимашевского района, которого обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

По данным следствия, с 2021 по 2022 годы злоумышленник предложил двоим жителям станицы Тбилисской изготовить автоматические электрические ворота, семье из Краснодара — построить частный дом, а заказчику из Адыгеи — привезти стройматериалы.

Мужчина получил от 4 пострадавших 5 млн рублей, но выполнять взятые на себя обязательства не собирался, а деньги — присвоил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: украденную «черными риелторами» квартиру умершей пенсионерки передали в собственность Краснодара.