Украденную «черными риелторами» квартиру умершей пенсионерки передали в собственность Краснодара

Пенсионерка умерла в 2020 году. После этого в прокуратуру обратилась домком, сообщила о том, что жильем умершей соседки завладели мошенники, и попросила провести проверку.

Прокуратура установила, что 81-летняя одинокая женщина с 1967 года жила в трехкомнатной квартире. Она вела затворнический образ жизни, продавать свою квартиру не собиралась. При этом в квитанциях на оплату коммунальных услуг значился другой собственник, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласно копии договора купли-продажи квартиры, в 2019 году пенсионерка продала жилье. При этом она не обращалась с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности по договору. Оказалось, что злоумышленники перерегистрировали квартиру пенсионерки без ее ведома.

Провели экспертизу почерка пенсионерки по образцам подписи, которые сохранились в почтовом отделении. Выяснилось, что подписи женщины в договоре продажи были подделаны. Прокуратура направила в суд иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Суд иск удовлетворил, квартиру передали в собственность муниципалитета.

Также возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас оно находится в суде.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура Краснодарского края возбудила пять уголовных дел по фактам хищения у пожилых одиноких краснодарцев их жилья. Трем пенсионеркам вернули квартиры, похищенные «черными риелторами». По данным следствия, несколько лет назад в Краснодаре действовала преступная группа, в которую входили риелторы. Они проводили сделки и оформляли договоры купли-продажи недвижимости пожилых и одиноких людей без их ведома и участия. Квартиры продавали по заниженной цене, затем перепродавали третьим лицам.