Обманувшего 21 заказчика на 4,2 млн рублей лжестроителя будут судить в Тихорецке

В ОМВД России по Тихорецкому району завершили расследовать уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя о мошенничестве и краже.

По данным следствия, строитель получил от заказчиков деньги на стройматериалы. Он не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить на связь. Также он одолжил у знакомого мини-трактор, который сдал на металлолом, а деньги присвоил. От действий мошенника пострадал 21 человек. Общая сумма ущерба составила около 4,2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы направили в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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