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На Кубани будут судить афериста, взявшего в долг деньги по паспорту сожительницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-aferista-vzyavshego-v-dolg-dengi-po-pasportu-sozhitelnitsy
На Кубани будут судить афериста, взявшего в долг деньги по паспорту сожительницы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отделе полиции Приморского района УМВД России по Новороссийску завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Армении, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленник занял у знакомого 1,5 млн рублей на развитие бизнеса. В залог он оставил автомобили и спецтехнику, которые принадлежали его сожительнице, предоставив кредитору ее паспортные данные, а также написал от ее имени расписку. Сначала должник выплачивал проценты, но вскоре перестал выходить на связь, так и не вернув долг.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

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