Обманом продавший родительский дом житель Кубани на 5 лет переедет в колонию

Приговор вынес Белореченский районный суд. Местного жителя признали виновным в мошенничестве.

Суд установил, что в марте 2021 года молодой житель Белореченска убедил своего отца написать на него доверенность на право распоряжаться их домом и земельным участком. Мужчина сказал отцу, что это якобы необходимо ему для получения кредита.

Однако, вместо того, чтобы взять кредит, белореченец решил продать родительский дом, а все деньги забрать себе. Вскоре он нашел покупателя, предоставив ему ложные сведения о правах на недвижимость. Для этого он выдумал историю, что его родители якобы развелись.

Мужчина получил от покупателя за дом 3,2 млн рублей. Новый владелец недвижимости с удивлением узнал, что в его доме живут пожилые люди, которые не планируют съезжать. Он обратился в суд для их выселения, супруги подали встречный иск. Суд встал на сторону старых владельцев дома. Право собственности нового владельца аннулировали, а на молодого человека, обманом продавшего недвижимость завели уголовное дело.

Мужчина ранее был судим за мошенничество. В ранее назначенному наказанию добавили срок. Мошенник проведет в колонии общего режима 5 лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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