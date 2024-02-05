Обломки упавшего в Онежское озеро Ми-8 обнаружены подо льдом на глубине 50 м

Вертолет Ми-8 пропал вечером 4 февраля в районе села Деревянное в Прионежском районе Карелии над акваторией Онежского озера.

На борту вертолета Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России находились три человека. На место предполагаемого падения выдвинулись спасатели на снегоходах. Акваторию озера обследовали. Место крушения вертолета обнаружили. Его обломки находятся под водой в 11 км от берега на глубине около 50 м.

На месте крушения работают 33 единицы техники и более 140 человек, в том числе водолазы. Для подводных работ привлекли также телеуправляемый аппарат «Фалькон».

В МЧС России отметили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. По словам источника, сейчас рассматриваются несколько версий причины падения вертолета — погодный фактор, ошибка пилотирования и технеисправность. Известно, что экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает ТАСС.

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