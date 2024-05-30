Обломки сбитых беспилотников рухнули в Темрюкском районе

Утром 30 мая украинские военные попытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае при помощи БПЛА.

Силы ПВО уничтожили все украинские беспилотники. Их обломки рухнули на территории Темрюкского района.

Один из беспилотников упал в поселке Волна. Повреждений инфраструктуры не зафиксировали. На месте работают спецслужбы.

В станице Вышестеблиевской обломки БПЛА упали на трансформаторную подстанцию, незначительно повредив ее. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный оборудованию, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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