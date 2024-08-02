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Обломки ракеты ATACMS упали на девятиэтажку в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblomki-rakety-atacms-upali-na-devyatietazhku-v-sevastopole
Видео t.me/razvozhaev

Четыре воздушные цели сбили ПВО над городом. Массированный удар военные отразили ночью 2 августа.

В городе эвакуировали жильцов девятиэтажки на улице Симонка из-за упавшей на дом фугасной части сбитой ракеты ATACMS.

Снаряд пробил крышу и застрял на техническом этаже. К счастью, в результате ракетного удара никто не пострадал. После того, как спецслужбы закончат работы, ― все смогут вернуться домой.

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