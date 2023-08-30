Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Обломки БПЛА нашли в лимане под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblomki-bpla-nashli-v-limane-pod-anapoj?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Обломки БПЛА нашли в лимане под Анапой
Фото drive2.ru

Обломки дрона обнаружили в Витязевском лимане вечером 29 августа, их изъяли оперативные службы для проведения проверки.

Предположительно, обломки принадлежат гражданскому коммерческому беспилотному летательному аппарату.

«Ни факта взлета, ни факта падения в районе поселка Витязево не было зафиксировано», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: попытку массовой атаки беспилотниками на семь регионов России предприняли ВСУ. В ночь на 30 августа БПЛА совершили массовую атаку на Брянскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую, Московскую и Псковскую области. Кроме того, в Севастополе пресечена попытка атаки морскими беспилотниками ВСУ.

Статьи
Почему синяки появляются без причины: возможные нарушения в организме
Почему синяки появляются без причины: возможные нарушения в организме
Пять самых популярных видов зеленого чая
Пять самых популярных видов зеленого чая
Скоро сезон: ТОП-10 театров Краснодарского края
Скоро сезон: ТОП-10 театров Краснодарского края
Болят ногти: возможные причины и патологии
Болят ногти: возможные причины и патологии
Нестареющая блондинка: пять лучших фильмов с Кэмерон Диас
Нестареющая блондинка: пять лучших фильмов с Кэмерон Диас
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях