Обломки БПЛА нашли в лимане под Анапой
Происшествия
30.08.2023 12:22
Обломки дрона обнаружили в Витязевском лимане вечером 29 августа, их изъяли оперативные службы для проведения проверки.
Предположительно, обломки принадлежат гражданскому коммерческому беспилотному летательному аппарату.
«Ни факта взлета, ни факта падения в районе поселка Витязево не было зафиксировано», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: попытку массовой атаки беспилотниками на семь регионов России предприняли ВСУ. В ночь на 30 августа БПЛА совершили массовую атаку на Брянскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую, Московскую и Псковскую области. Кроме того, в Севастополе пресечена попытка атаки морскими беспилотниками ВСУ.