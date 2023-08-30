Обломки БПЛА нашли в лимане под Анапой

Обломки дрона обнаружили в Витязевском лимане вечером 29 августа, их изъяли оперативные службы для проведения проверки.

Предположительно, обломки принадлежат гражданскому коммерческому беспилотному летательному аппарату.

«Ни факта взлета, ни факта падения в районе поселка Витязево не было зафиксировано», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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