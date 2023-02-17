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Облил спиртом и поджег: 11 лет колонии дали жителю Адыгеи за жестокое убийство знакомой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblil-spirtom-i-podzheg-11-let-kolonii-dali-zhitelyu-adygei-za-zhestokoe-ubijstvo-znakomoj
Облил спиртом и поджег: 11 лет колонии дали жителю Адыгеи за жестокое убийство знакомой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в марте 2021 года в Майкопском районе Адыгеи. В феврале этого года суд вынес приговор.

По данным следствия, в марте в хуторе Северо-Восточные Сады между 47-летним мужчиной и его знакомой на почве ревности произошла ссора. Злоумышленник облил женщину спиртосодержащей жидкостью и поджог зажигалкой. Пострадавшая получила сильные ожоги и умерла в больнице.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд назначил подсудимому 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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