Облил спиртом и поджег: 11 лет колонии дали жителю Адыгеи за жестокое убийство знакомой
Происшествия
17.02.2023 12:05
Преступление произошло в марте 2021 года в Майкопском районе Адыгеи. В феврале этого года суд вынес приговор.
По данным следствия, в марте в хуторе Северо-Восточные Сады между 47-летним мужчиной и его знакомой на почве ревности произошла ссора. Злоумышленник облил женщину спиртосодержащей жидкостью и поджог зажигалкой. Пострадавшая получила сильные ожоги и умерла в больнице.
Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд назначил подсудимому 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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