Облачную, туманную погоду и до +23 °C прогнозируют 11 ноября на Кубани

В Краснодаре во вторник ожидается переменная облачность, без осадков.

По информации метеорологов, 11 ноября в столице Кубани ночью, утром и в первую половину дня возможен туман и усиление ветра до 9 м/с. Ночная температура составит +7…9 °C, дневная — +15…17 °C.

В целом по краю в этот день прогнозируют сухую и облачную погоду, местами туман. Ночью в среднем столбики термометров покажут +3…8 °C, днем — +13…18 °C.

Теплее всего будет на Черноморском побережье, где ночные температуры составят +9…14 °C, днем воздух прогреется до +18…23 °C. Местами возможны порывы ветра до 12 м/с, без осадков.

В предгорных районах и горах ночью похолодает до +2…7 °C, днем потеплеет до +8…13 °C, сообщает ЦГМС.

