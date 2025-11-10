Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Облачную, туманную погоду и до +23 °C прогнозируют 11 ноября на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblachnuyu-tumannuyu-pogodu-i-do-23-c-prognoziruyut-11-noyabrya-na-kubani
Облачную, туманную погоду и до +23 °C прогнозируют 11 ноября на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре во вторник ожидается переменная облачность, без осадков.

По информации метеорологов, 11 ноября в столице Кубани ночью, утром и в первую половину дня возможен туман и усиление ветра до 9 м/с. Ночная температура составит +7…9 °C, дневная — +15…17 °C.

В целом по краю в этот день прогнозируют сухую и облачную погоду, местами туман. Ночью в среднем столбики термометров покажут +3…8 °C,  днем — +13…18 °C.

Теплее всего будет на Черноморском побережье, где ночные температуры составят  +9…14 °C, днем воздух прогреется до +18…23 °C. Местами возможны порывы ветра до 12 м/с, без осадков.

В предгорных районах и горах ночью похолодает до +2…7 °C, днем потеплеет до +8…13 °C, сообщает ЦГМС.

Читайте также: 2025 год может войти в тройку самых теплых в истории метеонаблюдений.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях