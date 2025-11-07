2025 год может войти в тройку самых теплых в истории метеонаблюдений

Метеорологи установили, что текущий год станет вторым или третьим самым теплым годом за всю историю климатических наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние 11 лет — с 2015 по 2025 год — по отдельности были самыми теплыми за 176 лет.

Синоптики сообщают, что средняя температура вблизи поверхности Земли с января по август 2025 года составила 1,42 °C с погрешностью 0,12 °C. Это выше средней температуры воздуха, которая наблюдалась в период до индустриальной революции.

Согласно докладу ВМО, концентрация парниковых газов, улавливающих тепло, и содержание тепла в океане достигли рекордного уровня в 2024 году и продолжили рост в 2025 году. Наблюдается и снижение площади, охваченной льдом в Арктике.

После зимнего заморозка она была самой низкой за всю историю, а площадь морского льда в Антарктике — значительно ниже среднего в течение года. Из-за этого продолжилась долгосрочная тенденция повышения уровня моря.

Полоса высоких температур и рекордный рост уровня парниковых газов дает понять, что практически невозможно ограничить глобальное потепление до 1,5 °C в ближайшие несколько лет без временного превышения.

«Наука в равной степени ясно говорит, что все еще вполне возможно и необходимо снизить температуру до 1,5 °C к концу века», — отметил генеральный секретарь ВМО Селест Сауло.

