2025 год может войти в тройку самых теплых в истории метеонаблюдений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/2025-god-mozhet-vojti-v-trojku-samyh-teplyh-v-istorii-meteonablyudenij
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Метеорологи установили, что текущий год станет вторым или третьим самым теплым годом за всю историю климатических наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние 11 лет — с 2015 по 2025 год — по отдельности были самыми теплыми за 176 лет.

Синоптики сообщают, что средняя температура вблизи поверхности Земли с января по август 2025 года составила 1,42 °C с погрешностью 0,12 °C. Это выше средней температуры воздуха, которая наблюдалась в период до индустриальной революции.

Согласно докладу ВМО, концентрация парниковых газов, улавливающих тепло, и содержание тепла в океане достигли рекордного уровня в 2024 году и продолжили рост в 2025 году. Наблюдается и снижение площади, охваченной льдом в Арктике.

После зимнего заморозка она была самой низкой за всю историю, а площадь морского льда в Антарктике — значительно ниже среднего в течение года. Из-за этого продолжилась долгосрочная тенденция повышения уровня моря.

Полоса высоких температур и рекордный рост уровня парниковых газов дает понять, что практически невозможно ограничить глобальное потепление до 1,5 °C в ближайшие несколько лет без временного превышения.

«Наука в равной степени ясно говорит, что все еще вполне возможно и необходимо снизить температуру до 1,5 °C к концу века», — отметил генеральный секретарь ВМО Селест Сауло.

