Облачную, сухую погоду и до +20 °C прогнозируют 30 ноября на Кубани

В воскресенье синоптическую ситуацию в атмосфере над Краснодарским краем будет формировать передняя часть циклона, раскручивающегося над территорией Черного моря.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на Кубани прогнозируют облачную погоду, до дождей дело пока не дойдет, однако приток солнечного тепла окажется ограничен.

«В Краснодаре температура воздуха — +9…+11 °C. Ветер восточный — 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что около нормы», — написал Леус в Telegram.

В Краснодарском крае в этот день дневные температуры в среднем достигнут +7…12 °C, в отдельных частях южных районов региона — +12…17 °C. Теплее всего будет на Черноморском побережье, где днем столбики термометров покажут +15…20 °C. При этом местами порывы ветра могут усилиться до 14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

