Аномально теплый ноябрь может навредить урожаю плодовых деревьев на юге России

Нетипичные для последнего осеннего месяца высокие температуры привели к нарушению естественных биологических циклов растений. Деревья и кустарники на юге страны начали просыпаться в преддверии зимы.

По словам председателя крымского регионального отделения организации «Союз садоводов России» Татьяны Олейник, при теплой погоде почки раскрываются и активизируется движение соков, в результате растения расходуют значительные ресурсы. Это может обернуться проблемой, когда придут заморозки.

«Растениям нужно накапливать силы, чтобы перезимовать. Иначе при последующих морозах кора трескается, дерево начинает болеть и может погибнуть», — объяснила Олейник.

В пример эксперт привела результаты обследования своего садового участка: у сирени заметно увеличились почки, они также проснулись у черешни. Она добавила, что яблони и груши пока что спят, однако ситуация остается непредсказуемой, сообщает 360.ru.

Читайте также: урожай цитрусовых собирают в доме-интернате в Ленинградском округе.

Подпишись, здесь всегда интересно.