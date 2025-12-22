Облачную погоду и до +5°С обещают жителям Кубани 22 и 23 декабря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в понедельник Краснодарский край останется под влиянием антициклона с его прохладными воздушными массами.

В регионе сохранится преимущественно облачная погода, вероятность осадков невелика. В первой половине дня и вечером местами возможны туманы.

«Температура воздуха +3…+5 °С. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы», — написал Леус в Telegram.

По его словам, 23 декабря осадков не ожидается, ночью столбики термометров покажут 0…+2 °С, днем воздух прогреется до +3…+5 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице утром 22 декабря вновь образовался густой туман, значительно ухудшающий видимость.

Подпишись, здесь всегда интересно.