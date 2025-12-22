Густой туман окутал Краснодар ранним утром 22 декабря

В краевой столице 22 декабря вновь образовался густой туман, значительно ухудшающий видимость.

Туман на дорогах создает серьезные трудности для водителей и пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают участников дорожного движения о повышенной опасности на трассах Кубани в условиях ограниченной видимости.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности: снижать скорость, увеличивать дистанцию, включать противотуманные фары и избегать резких маневров.

Читайте также: в Краснодаре многоэтажка засияла в утреннем тумане. Оптический эффект заметили жители Губернского микрорайона в краевой столице. На опубликованных в сети фото видно, что дом будто светится изнутри.

