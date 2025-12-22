Густой туман окутал Краснодар ранним утром 22 декабря
Общество
22.12.2025 07:22
В краевой столице 22 декабря вновь образовался густой туман, значительно ухудшающий видимость.
Туман на дорогах создает серьезные трудности для водителей и пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают участников дорожного движения о повышенной опасности на трассах Кубани в условиях ограниченной видимости.
Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности: снижать скорость, увеличивать дистанцию, включать противотуманные фары и избегать резких маневров.
