Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Облачную и туманную погоду прогнозируют на Кубани 2 ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblachnuyu-i-tumannuyu-pogodu-prognoziruyut-na-kubani-2-noyabrya
Облачную и туманную погоду прогнозируют на Кубани 2 ноября
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Воскресенье в Краснодарском крае обойдется сильного без ветра и дождя.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром некоторые районы Кубани окутает туман. 

Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ночная температура воздуха составит +1…6 °С, в юго-восточных районах заморозки — +4…-1 °С. 

На Азовском побережье +4…9 °С, днем потеплеет до +12…17 °С. На Черноморском побережье без осадков, переменная облачность. Ветер северный скоростью 6-11 м/с. Ночью воздух остынет до +6…11 °С, днем температура составит +13…18 °С. 

Холоднее всего будет в горах — ночью столбики термометров опустятся до +1…-4 °С, днем станет немного теплее — +1…6 °С. 

В Краснодаре в воскресенье без дождей, переменная облачность и западный ветер 4-9 м/с. Ночью и утром в низинах и у водоемов местами туман. 

Ночью похолодает до +3…5 °С, днем воздух прогреется до +14…16 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС. 

Читайте также: теплый ноябрь пообещали жителям юга России.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях