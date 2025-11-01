Облачную и туманную погоду прогнозируют на Кубани 2 ноября
Воскресенье в Краснодарском крае обойдется сильного без ветра и дождя.
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром некоторые районы Кубани окутает туман.
Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ночная температура воздуха составит +1…6 °С, в юго-восточных районах заморозки — +4…-1 °С.
На Азовском побережье +4…9 °С, днем потеплеет до +12…17 °С. На Черноморском побережье без осадков, переменная облачность. Ветер северный скоростью 6-11 м/с. Ночью воздух остынет до +6…11 °С, днем температура составит +13…18 °С.
Холоднее всего будет в горах — ночью столбики термометров опустятся до +1…-4 °С, днем станет немного теплее — +1…6 °С.
В Краснодаре в воскресенье без дождей, переменная облачность и западный ветер 4-9 м/с. Ночью и утром в низинах и у водоемов местами туман.
Ночью похолодает до +3…5 °С, днем воздух прогреется до +14…16 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: теплый ноябрь пообещали жителям юга России.