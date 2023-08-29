Обиделся на соседей: житель Краснодарского края поджег жилой многоквартирный дом

Преступление произошло в ночь на 24 августа в городе Кинешма Ивановской области.

По версии следствия, 59-летний житель Краснодарского края зашел в подъезд двухэтажного многоквартирного дома, облил деревянную лестницу и деревянные перекрытия легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После того, как начался пожар, злоумышленник скрылся и уехал с территории Ивановской области.

Подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом. Одной из версий следователи рассматривают давний конфликт мужчины с соседями дома, в котором он ранее жил.

Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу, расследование продолжается, сообщает СУ СК РФ по Ивановской области.

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