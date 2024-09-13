Обход Адлера решит проблему логистики между Сочи, аэропортом и Сириусом

Глава Сочи Андрей Прошунин в ходе пленарной дискуссии X форума дорожных инициатив рассказал о строительстве обхода Адлера.

По его словам, обход позволит улучшить ситуацию с логистикой между центром курорта, аэропортом, Сириусом и горнолыжными курортами.

«По обходу Адлера: для Сочи это очень важная дорожная артерия. Мы прекрасно понимаем, что люди прилетают в аэропорт и сейчас крайне сложно добраться от Адлера, с территории Сириуса или из Красной Поляны до центрального Сочи. Это пробка начиная от центрального Сочи и до Адлера. Эта дорога по обходу Сочи даст достаточно серьезный прорыв», — заявил Прошунин.

Он также отметил, что за время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 370 км дорог, сообщает ТАСС.

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