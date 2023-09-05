Обход Адлера планируют сдать в 2026 году

Подготовку к строительству обхода Адлера протяженностью 10 км проверил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, проект изменит экономику Краснодарского края и выведет регион на другой уровень.

«Обход Адлера — это новый маршрут от Кудепсты до Высокого, он сократит время в пути, разгрузит существующую улично-дорожную сеть Адлера, увеличит туристический поток, а также станет градообразующим центром в южных регионах», — отметил Марат Хуснуллин.

Основные работы по строительству обхода Адлера стартуют в 2024 году. С учетом горных условий и плотной застройки ищут оптимальные инженерные и технологические решения для строительства.

«Ставим цель завершить работы в 2026 году. Все вопросы по строительству этой трассы буду держать на личном контроле», — написал Марат Хуснуллин в Telegram.

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