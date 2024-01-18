Обглоданный шакалами и птицами труп мужчины нашли в поле на Кубани

Мертвого мужчину обнаружили 14 января охотники в поле между хуторами Джумайловка и Журавлевка в Калининском районе.

Труп мужчины был обглодан шакалами или бродячими собаками, а также дикими птицами. В соцсетях появилась информация, что на мужчину напали волки. Однако специалисты опровергли эту информацию. Следов хищника на месте не обнаружили.

На сегодняшний день на Кубани не зафиксировали случаев нападения волка на человека», — сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В обстоятельствах смерти мужчины в поле Калининского района разбираются правоохранительные органы.

«В Следственном отделе зарегистрировано сообщение. Организовано проведение доследственной проверки», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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