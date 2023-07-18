Объезжайте стороной: названы самые опасные для водителей дороги Краснодара

По данным аналитиков крупной российской страховой компании, в краевой столице чаще всего аварии случаются на Ростовском шоссе и улице Уральской.

При этом, чтобы снизить аварийность на Ростовском шоссе, городские власти уже несколько раз меняли схему движения.

На Уральской высокое число аварий объясняется традиционно большим количеством машин, которые следуют к Черноморскому побережью. Аналогичная ситуация по ДТП сложилась на улице Красных зорь, она занимает третье место в рейтинге аварийности. Следом в списке идут улицы Дзержинского, 40-летия Победы, Ставропольская, Северная и Красная.

По словам экспертов, среднее число ДТП на улицах Краснодара примерно одинаково на основных улицах. В негативную сторону выделяется лишь Ростовское шоссе. Также по итогам первых 6 месяцев 2023 года в рейтинг попали улицы Дзержинского, 40-летия Победы и Ставропольская. Они чаще других оказывались в числе аварийных, сообщает пресс-служба «АльфаСтрахование».

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