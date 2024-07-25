Обезьяну забрали у уличных фотографов и передали в зоопарк в Сочи
Происшествия
25.07.2024 14:31
Двоих мужчин, предлагающих фото с обезьяной, полицейские заметили на улице Ленина в Адлере.
Оказалось, фотографов наняла для этой работы местная жительница. Однако у нее не было документов на животное и на осуществление предпринимательской деятельности.
В отношении сочинки составили два протокола об административных правонарушениях.
Обезьяну изъяли и передали в зоопарк санатория «Октябрьский», сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.
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