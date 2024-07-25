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Обезьяну забрали у уличных фотографов и передали в зоопарк в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obezyanu-zabrali-u-ulichnyh-fotografov-i-peredali-v-zoopark-v-sochi
Обезьяну забрали у уличных фотографов и передали в зоопарк в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Двоих мужчин, предлагающих фото с обезьяной, полицейские заметили на улице Ленина в Адлере.

Оказалось, фотографов наняла для этой работы местная жительница. Однако у нее не было документов на животное и на осуществление предпринимательской деятельности.

В отношении сочинки составили два протокола об административных правонарушениях.

Обезьяну изъяли и передали в зоопарк санатория «Октябрьский», сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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